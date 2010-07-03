Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

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Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Экс-главу региона подозревают в хищении 700 миллионов рублей. Коньков арестован до 30 июля.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей", – цитирует решение судьи Елены Николаевой ТАСС. Суд отказал экс-губернатору в просьбе поместить его под домашний арест.

На судебном заседании Коньков отверг вину в хищении. Он заявил, что "трактовки следствия далеки от истины".

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции. Как писали СМИ, следствие считает Конькова причастным к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 миллионов рублей.

Возглавлявший Ивановскую область с 2013 года Павел Коньков был освобожден от должности 10 октября 2017 года по собственному желанию.