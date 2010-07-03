Экс-губернатор Ивановской области отверг вину в хищении 700 млн рублей

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков на заседании Басманного суда Москвы отверг вину в хищении 700 миллионов рублей. 3 июня в суде рассматривают ходатайство об аресте экс-главы региона, сообщает ТАСС.
"Трактовки следствия далеки от истины, поэтому я считаю себя невиновным", – заявил Коньков в ходе заседания. Он попросил суд заключить его под домашний арест.
1 июня стало известно, что экс-губернатор Ивановской области был задержан по уголовному делу о коррупции. Его задержание подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По информации СМИ, Конькова подозревают в причастности к мошенничеству при выделении компании "Ивановский бройлер" бюджетных средств на сумму в 750 миллионов рублей.
Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013-го по 2017 год. 10 октября 2017 года Владимир Путин освободил его от должности по собственному желанию.
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