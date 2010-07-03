Суд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области

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Приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным оставили без изменения. Такое решение принял Сахалинский областной суд, сообщает РИА Новости.

Хорошавина обвиняют в получении почти 20 взяток.

Как полагает следствие, Хорошавин и его подчиненные в 2014 году получили от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого.

Среди обвиняемых руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, замглавы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Анатолий Макаров, мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин и вице-мэр Алексей Лескин.

Ранее Хорошавина признали виновным в получении крупных взяток и легализации доходов. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.