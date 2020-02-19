Чиновник Минкультуры Мослов признался в хищении бюджетных средств

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Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств. Чиновник рассказал, что украл из бюджета свыше 20 миллионов рублей.

"Мосолов признал вину, в связи с чем следствие и попросило суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также дала изобличающие показания на одного из обвиняемых другая фигурантка дела – Татьяна Магдеева. Она рассказала, что обналичивала средства по просьбе Сергея Семикова.

В настоящее время в рамках уголовного дела следователи проводят очные ставки. Помимо этого назначено проведение нескольких экспертиз.

Ранее замглавы департамента Минкультуры Мосолова арестовали по делу о мошенничестве до 12 ноября. Сообщалось, что он похитил деньги, выделенные в 2011–2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Также были арестованы три предполагаемых сообщника чиновника: гендиректор "Смартфинанс" Татьяна Магдеева, предприниматель Сергей Семиков и руководитель центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимир Цветнов.