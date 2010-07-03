Замглавы департамента Минкультуры Мосолов арестован до 12 ноября

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Басманный суд столицы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, которого обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму более 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Эти деньги были выделены в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", – огласила постановление судья Наталья Дударь.

Также на два месяца суд арестовал трех предполагаемых сообщников Мосолова: гендиректора "Смартфинанс" Татьяну Магдееву, предпринимателя Сергея Семикова и руководителя центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимира Цветнова. Арестованным вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Все фигуранты дела отказались признать вину.

Мосолова, Цветнова, а также бизнесменов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова задержали 19 сентября. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

13 сентября Пресненский суд столицы отправил под домашний арест до 21 октября начальника инспекции ФНС по Южному административному округу (ЮАО) Москвы Марию Андреянову. При этом ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом. Уголовное дело в отношении Андреяновой было возбуждено 21 августа. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что госслужащая получила взятку за неперевод налоговой задолженности. Вину она не признает.

