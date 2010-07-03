Экс-глава департамента Минкультуры арестован по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный суд Москвы арестовал экс-главу департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова. Его обвиняют в мошенничестве примерно на 20 миллионов рублей, передает ТАСС.

Бывший чиновник останется в СИЗО до 12 ноября. В скором времени суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела, в том числе заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова.

Мосолова, Цветнова, а также бизнесменов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова задержали 19 сентября. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

13 сентября Пресненский суд столицы отправил под домашний арест начальника инспекции ФНС по Южному административному округу (ЮАО) Москвы Марию Андреянову. Ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом. Андреяновой грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что госслужащая получила взятку за неперевод налоговой задолженности. Вину она отрицает.