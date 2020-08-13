Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении 50 млн руб

18:21
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Тверской районный суд столицы продлил срок ареста бывшего заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Лукашевич, обвиняемой в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
Она останется под стражей до 16 октября. Следователь заявил, что по делу назначена судебно-техническая экспертиза, заключение которой будет готово не позднее конца сентября. Представитель СК настаивал на продлении срока ареста обвиняемой. Он подчеркнул, что Лукашевич может скрыться от органов следствия и суда, помешать расследованию или оказать давление на свидетелей.
По мнению защиты, у следствия нет данных о том, что Лукашевич может попытаться скрыться. Адвокат экс-чиновницы указала на то, что у СК есть лишь одно обоснование для продления срока стражи – наличие у нее загранпаспорта и частые поездки за границу.
Бывший начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов и Лукашевич были арестованы в июле. Их обвиняют в хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества.
Полиция установила, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив их, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах министерства образования и науки РФ, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.
По данным МВД, заказчику представили результаты работ, не соответствующие условиям договоров. Приемкой занимал сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству причинили ущерб в размере 50 миллионов рублей.
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