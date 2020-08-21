Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Фото: duma.mos.ru
Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, обвиняемого в мошенничестве на два миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Он будет под домашним арестом два месяца – до 18 октября 2020 года.
Парламентария обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
По имеющейся информации, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. При этом депутат указывал ложные данные о выполнении помощником заданий особой важности и сложности.
"Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллонов рублей", – отметила представитель ГСУ.
Ранее суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что она останется под стражей до 16 октября.
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