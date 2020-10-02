Суд отказался арестовать замглавы СИЗО-5 за растрату

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Головинский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя начальника следственного изолятора № 5 "Водник" Сергея Мацкевича по делу о растрате. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Головинском районном суде было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацкевича Сергея Сергеевича. В удовлетворении ходатайства отказано", – заявила пресс-секретарь суда.

Мацкевича задержали 1 октября по подозрению в совершении преступления по статье "Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Сообщалось, что Мацкевич похитил продукты из изолятора на общую сумму 15 тысяч рублей.

В июле начальника отдела по противодействию наркоугрозе в интернете управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве поместили под домашний арест. Он обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемый за 1,5 миллиона рублей пообещал решить вопрос с прекращением проверочных мероприятий в отношении организации его знакомого предпринимателя. При этом необходимыми полномочиями он не обладал.

