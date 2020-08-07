Главе "Секты бога Кузи" прокурор попросил восемь лет колонии

13:15
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Государственное обвинение попросило суд приговорить к восьми годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве на 215 миллионов рублей Юрия Цукермана. До этого его называли руководителем "Секты бога Кузи", приводит Агентство "Москва" заявление адвоката Алексея Чернышова.
"Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для моего подзащитного", – сказал юрист. Защитник обратил внимание, что Цукерман вины не признает и не связывает себя с данным уголовным делом. Помимо того, он считает сумму в 215 миллионов рублей законной собственностью.
Планируется, что приговор Цукерману огласят 17 августа.
Так, Андрей Попов, известный как Бога Кузя, и его помощники были задержали в сентябре 2015 года. Суд установил, что организатор объединения, который называет себя Богом Кузей, и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов крали деньги мошенническим путем.
Летом 2018 года суд оставил в СИЗО главу "Секты бога Кузи" Цукермана. У него нашли часть похищенных средств – более 85 миллионов рублей.
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