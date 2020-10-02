Замглавы столичного СИЗО Мацкевич задержан за растрату

02 октября, 19:34
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Следователи задержали замначальника московского СИЗО-5 Сергея Мацкевича по подозрению в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский районный суд Москвы.
"В отношении Мацкевича возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 160 ("Присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения"). В суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказали в суде.
В июле начальника отдела по противодействию наркоугрозе в интернете управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве поместили под домашний арест. Он обвиняется в покушении на мошенничество.
По версии следствия, обвиняемый за 1,5 миллиона рублей пообещал решить вопрос с прекращением проверочных мероприятий в отношении организации его знакомого предпринимателя. При этом необходимыми полномочиями он не обладал.
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