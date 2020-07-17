Суд поместил под домашний арест полицейского, обвиняемого в покушении на мошенничество

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Начальник отдела по противодействию наркоугрозе в интернете управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве помещен под домашний арест. Он обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.

По версии следствия, обвиняемый за 1,5 миллиона рублей пообещал решить вопрос с прекращением проверочных мероприятий в отношении организации его знакомого предпринимателя. При этом необходимыми полномочиями он не обладал.

При встрече с предпринимателем полицейский был задержан с поличным. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Свою вину он признал.

Ранее бывший вице-президент "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил восемь лет колонии за растрату и мошенничество. Проходящей по этому делу экс-акционеру "Росгосстрах банка" Надежде Клепальской дали шесть лет лишения свободы.