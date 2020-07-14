Экс-вице-президент "Росгосстраха" осужден на 8 лет за растрату и мошенничество

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Бывший вице-президент "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил восемь лет колонии за растрату и мошенничество, сообщает Агентство "Москва".

"Суд назначил Хачатурову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – сказали в пресс-службе Дорогомиловского районного суда столицы.

Его считают виновным в преступлениях, предусмотренных статьями "Растрата в особо крупном размере", "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств".

Проходящему по этому делу экс-акционеру "Росгосстрах банка" Надежде Клепальской дали шесть лет лишения свободы. Она признана виновной в пособничестве в преступлениях.

Хачатуров и Капельская были задержаны в 2018 году. Свою вину они отрицают.

По данным следствия, подсудимые похищали средства ПАО "Росгосстрах" через принадлежащую Хачатурову компанию. Ущерб в конечном итоге оценили более чем в восемь миллиардов рублей.