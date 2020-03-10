Бывшего замдиректора ФСИН обвинили в растрате средств

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов получил обвинительный приговор, сообщает ТАСС.

Его обвинили по делу о растрате средств, полученных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Считается, что он потратил 155 миллионов рублей, используя свое служебное положение.

В настоящий момент оглашение приговора продолжается. Слушание проходит в здании Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Коршунов приговаривался к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей. Судебное слушание провели после завершения проверки следователей по факту получения взятки и растраты особо крупных сумм.

Всего на него завели шесть уголовных дел, три из которых связаны с ухищрениями при выполнении контракта на закупку обуви. Два других дела связаны со злоупотреблением полномочиями во время строительства СИЗО в Крыму, а также с получением взятки.