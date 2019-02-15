СК завершил расследование дела экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ.
Коршунов обвиняется в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сотруднику ФСИН Алексею Данилову выдвинуто обвинение в пособничестве в растрате, а замначальнику финансово-экономического управления службы Светлане Алексеевой – в пособничестве в растрате и взятке.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. За это обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки 10 процентов от стоимости контрактов. Ущерб от этих договоров оценили в 155 миллионов рублей.
Заместитель начальника ФСИН по капитальному строительству Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. При обыске у него изъяли около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. На момент задержания замглавы ФСИН находился в отпуске и уже подписал заявление об увольнении и выходе на пенсию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.