СК завершил расследование дела экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ.



Коршунов обвиняется в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сотруднику ФСИН Алексею Данилову выдвинуто обвинение в пособничестве в растрате, а замначальнику финансово-экономического управления службы Светлане Алексеевой – в пособничестве в растрате и взятке.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. За это обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки 10 процентов от стоимости контрактов. Ущерб от этих договоров оценили в 155 миллионов рублей.

Заместитель начальника ФСИН по капитальному строительству Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. При обыске у него изъяли около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. На момент задержания замглавы ФСИН находился в отпуске и уже подписал заявление об увольнении и выходе на пенсию.