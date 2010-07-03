Экс-замдиректора ФСИН Коршунова приговорили к семи годам колонии

19:49
19:49
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова приговорили к семи годам колонии общего режима по одному из эпизодов о мошенничестве на 263 миллиона рублей.
Его также лишили чина действительного государственного советника второго класса. Второму фигуранту дела – экс-директору ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН Виталию Морсуову – дали пять лет лишения свободы. Первый должен будет заплатить штраф в 900 тысяч рублей, второй – в 500 тысяч рублей.
Прокурор просил суд назначить Коршунову девять лет колонии, а Морусову – семь. Потерпевшая сторона в лице ФСИН также заявила иск к обвиняемым на сумму причиненного им ущерба.
Коршунова задержали в 2017 году, на него завели шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно – с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно – со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, другое – с получением взятки.
По информации следствия, бывший замдиректора ФСИН России Олег Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "Даце Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для хищения денег. Это были средства на закупку обуви для ФСИН РФ.
Обвиняемые создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. На самом деле ее делали из более дешевых материалов в исправительных колониях.
От начальников территориальных органов ФСИН фигуранты дела требовали заключить госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил Морусов. В результате сотрудники региональных управлений ФСИН перечислили ФГУП более 263 миллионов рублей. Морусов под видом платы за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну договорам перечислил деньги этим фирмам.
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