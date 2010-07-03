Суд освободил пособницу растраты во ФСИН

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Лефортовский суд Москвы условно-досрочно освободил предпринимательницу Марину Дюкову, осужденную на 2,5 года колонии за пособничество в растрате бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову. Об освобождении сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении. Дюкова освобождена от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок (семь месяцев и 20 дней), при этом на нее возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства", – объявила пресс-секретарь.

Ранее суд отказал удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Дюковой. В дальнейшем Мосгорсуд отменил это решение и отправил этот вопрос на рассмотрение в районный суд.

В ноябре 2018 года Дюкову признали виновной и приговорили к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Она была обвинена по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ "Пособничество в присвоении или растрате". Она признала вину и пошла на сделку со следствием.

Суд постановил, что в начале 2016 года Дюкова вступила в сговор с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым и заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланой Алексеевой. Она объединилась с ними с целью растраты бюджетных средств при закупке сахара для учреждений ведомства. Алексеева включила в конкурсную документацию требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН, Дюкова предоставила коммерческие предложения о поставке сахара по завышенным ценам.

Коршунов заключил с подконтрольными Дюковой фирмами контракт на поставку сахара по завышенной стоимости. Коршунов признал контракт выполненным и перечислил более 399 миллионов рублей, из которых 43 миллиона были похищены соучастниками.

