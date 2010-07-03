СК возбудил дела о мошенничестве при строительстве Восточного

09:38
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный, сообщает пресс-служба СК.
Дела возбуждены по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководство одного из предприятий, являющегося исполнителем госконтракта по объекту строительства космодрома Восточный предоставило сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, а также подложные финансово-хозяйственные документы. В действительности же эти договоры не исполнялись. На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Дело возбуждено в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.
Помимо этого, в суд направлены 42 дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 года лишения свободы. На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей.
Владимир Путин сообщил, что порядок при строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел.
Российский лидер подчеркнул, что неоднократно говорил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование денег в рамках гособоронзаказа как по отношению к другим проектам, так и к космодрому Восточный. Президент потребовал "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.
Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз–2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников. По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.
В конце июня суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством Восточного.
По данным следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.
"Москва и мир": московские "Витязи" и космические масштабы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: