Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил срок

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Пять лет лишения свободы условно и штраф назначил суд Приморского края Виктору Гребневу, который руководил ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания". Данная организация занималась строительством космодрома Восточный, передает РИА Новости.

Согласно версии следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.

Сообщается, что Гребнев заключил еще ряд договоров, что в итоге привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который в этот момент покупал яхты и строил особняк.

Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Преднамеренное банкротство".

Как заявил адвокат Гребнева Игорь Поляков, его подзащитному назначено 5 лет лишения свободы условно и 2 года испытательного срока, а также штраф в 200 тысяч рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление до 25 июля срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Абызова обвиняют в том, что он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

