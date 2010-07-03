Мосгорсуд оставил под стражей экс-министра Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд признал законным продление до 25 июля срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Таким образом, постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты – без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания Абызова под стражей. Суд отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.

Абызова обвиняют в том, что он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Стало также известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.