СК расследует 12 уголовных дел по космодрому Восточный

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Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Помимо этого, в суд направлены 42 дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 года лишения свободы.

На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что порядок при строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел.

Российский лидер подчеркнул, что неоднократно говорил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование денег в рамках гособоронзаказа как по отношению к другим проектам, так и к космодрому Восточный. Президент потребовал "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.

Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз–2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников. По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.

В конце июня суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством Восточного.

По данным следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.

