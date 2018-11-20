Более 140 дел возбудили по фактам нарушений при строительстве Восточного

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Более 140 уголовных дел возбуждено по фактам нарушений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по различным статьям осуждены 50 человек, в 2018 году приговоры вынесли в отношении 27 человек.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что строительство второй очереди Восточного находится под пристальным вниманием.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковский. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства.

В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.

В сентябре под стартовым столом для ракет "Союз-2" на "Восточном" обнаружили пустоты. На их устранение должны были выделить около 4,5 миллиона рублей.

Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.

В последующие два года с Восточного планировать совершить около 15 пусков, включая коммерческие. На данный момент совершено только три пуска.

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