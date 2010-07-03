Путин заявил о хищении сотен миллионов при строительстве космодрома Восточный

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Порядок при строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Российский лидер подчеркнул, что неоднократно говорил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование денег в рамках гособоронзаказа, как по отношению к другим проектам, так и к космодрому Восточный.

"Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – цитирует Путина ТАСС.

Президент потребовал "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства.

В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.

Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз–2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.

По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.

В конце июня суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством Восточного.

По данным следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.