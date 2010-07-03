Путин потребовал скорее завершить строительство космодрома Восточный

Фото: ТАСС/Климентьев Михаил

Строительство космодрома Восточный должны закончить в ближайшее время, заявил Владимир Путин.

Для этого следует как можно скорее разобраться с контрактацией работ и ценообразованием на них, отметил он на заседании Совбеза РФ. Одной из ключевых задач глава государства назвал развитие наземной инфраструктуры, передает ТАСС. Речь идет в том числе о более активном использовании космодрома Плесецк и завершении второй очереди космодрома Восточный.

Президент пояснил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ из-за ценообразования.

Космодром находится в Амурской области у города Циолковский. Его начали строить в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнением обязательств.

Под стартовым столом для ракет "Союз-2" на "Восточном" обнаружили пустоты. На их устранение должны были выделить около 4,5 миллиона рублей.

Всего по фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.

Первый запуск с космодрома произвели в 2016 году. Ракета-носитель "Союз-2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.

В марте на Восточном открыли трассу для пусков ракет-носителей "Союз-2", которую могут использовать для отправки пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту МКС. Еще одна трасса будет предназначена для выведения на орбиту навигационных спутников "Глонасс" ракетами "Союз-2".