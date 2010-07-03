Трасса для запуска кораблей к МКС появилась на космодроме Восточный

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На космодроме Восточный открыли трассу для пусков ракет-носителей "Союз-2", которую могут использовать для отправки пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на документ "Альфа Страхования" (одна из компаний, которая страхует космические запуски и спутники).

В документе также говорится об открытии еще одной трассы, которая предназначена для выведения на орбиту навигационных спутников "Глонасс" ракетами "Союз-2".

В Роскосмосе агентству подтвердили, что одну из открытых трасс для пусков ракет-носителей с Восточного могут использовать для запусков пилотируемых и грузовых кораблей к МКС.

Космодром находится в Амурской области близ города Циолковский. Его строительство началось в 2012 году.

Ранее сообщалось, что на стартовом столе космодрома Восточный обнаружили критический дефект: деформационный шов на стартовом комплексе был выполнен не по проекту. Кроме того, в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок, упоминалось, что внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки блоков А и Б имеют разрывы.

В октябре 2018 года дефект устранили.