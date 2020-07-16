Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес

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Мужчина незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть собственный туристический бизнес, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУМВД по Кемеровской области, инцидент произошел в городе Прокопьевске. Пострадавший заявил в полицию, что его знакомый, ранее судимый житель Сочи, обманным путем продал его бульдозер. После проверки в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

"Установлено, что потерпевший попросил знакомого о помощи в поисках покупателя на гусеничный трактор стоимостью 6 500 000 рублей. Зная о том, что спецтехника выставлена на продажу, обвиняемый подделал документы, согласно которым его супруга стала новой владелицей бульдозера. Именно от ее имени в дальнейшем он подыскал покупателя и продал трактор за 6 000 000 рублей..." – сообщает ведомство.

В сообщении пресс-службы говорится, что вырученные деньги подозреваемый потратил на покупку туристических автобусов для открытия бизнеса в Сочи. Собранные доказательства позволили выдвинуть ему обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Кроме этого, в пресс-службе уточняют, что имущество обвиняемого теперь находится под арестом, также действует запрет на распоряжение транспортными средствами на общую сумму более 3 миллионов рублей. При этом потерпевший требует возмещения ущерба в размере 6,5 миллиона рублей.

"В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы", – говорится в ведомстве.

Ранее полиция задержала приезжего мужчину, который похитил у потерпевшего телефон и золотую цепочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".