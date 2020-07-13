Стала известна новая схема финансового мошенничества через рекламу

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Фото: depositphotos/REDPIXEL
Раскрыта новая схема финансового мошенничества через рекламу. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью РИА Новости.
Как пояснил эксперт, мошенники используют финансовую рекламу, которая адресована широкой аудитории. При этом такая реклама не раскрывает вид заработка, а только содержит призыв наподобие "Зарабатывай с нами!".
"Они (мошенники. – При. ред.) сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей (в период пандемии – Прим. ред.) стал ключевым каналом получения информации, в том числе – рекламной", – сообщил Лях.
Эксперт отметил, что раньше в схемах мошенников всегда пояснялись те или иные условия, выполнив которые человек якобы мог разбогатеть. Новая схема отличается отсутствием таких условий.
"По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых", – добавил Лях.
Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля с пробегом. Специалисты подчеркивали, что злоумышленники активизировались во время пандемии коронавируса.
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