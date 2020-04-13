Топ-10 схем, которыми пользуются мошенники на фоне пандемии коронавируса

Мошенники продолжают активно использовать непростую ситуацию вокруг коронавируса для кражи денег и персональных данных россиян. При этом злоумышленники постоянно изобретают новые уловки. Рассказываем о самых распространенных мошеннических трюках и как не стать жертвой аферистов.



Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Компенсируем ущерб

В Сбербанке зафиксировали новые мошеннические схемы на фоне распространения коронавируса. В частности, злоумышленники предлагают россиянам получить различные социальные выплаты и материальную помощь в качестве "компенсации за ущерб" от COVID-19. Под этим предлогом у жертвы выманивают персональные данные и информацию о банковской карте. Эксперты по безопасности напоминают, что такие сведения о себе ни в коем случае нельзя никому передавать ни при каких обстоятельствах.



Ложная помощь

Под видом волонтеров мошенники стали наведываться к москвичам с целю обокрасть их. Власти столицы напомнили, что настоящие добровольцы приходят только после того, как человек сам оставит заявку на помощь. Кроме того, они заранее предупредят о своем визите и при себе будут иметь специальный бейдж, а также паспорт гражданина РФ. При этом соцработники знают номер заявки и в начале общения должны обязательно его сообщить.

Важно объяснить пожилым родственникам, что впускать незнакомых людей в дом опасно. Для подтверждения личности добровольца можно позвонить по телефону волонтерского штаба +7 (495) 633-63-83. Чтобы удостовериться в личности волонтеров акции #Мывместе, следует позвонить в московский штаб по телефону +7 (999) 898-16-18 (ГБУ "Мосволонтер"). Оператор попросит сообщить фамилию, имя и отчество соцработника, после чего по базе проверит его.



Оплатите штраф

Фото: соцсети

В соцсетях пользователи делятся скриншотами СМС-сообщений якобы от ФСИН, в которых "сотрудники ведомства" просят оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции в размере четырех тысяч рублей. Операцию требуют произвести в кратчайшие сроки через терминал сотовой связи по номеру телефона. В МВД заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Оформлять протоколы за нарушение режима самоизоляции могут только сотрудники правоохранительных органов, поймавшие правонарушителя на улице или в метро. При этом правоохранители не штрафуют гражданина на месте.



Вернем деньги за отмененный перелет

После того как Россия прекратила авиасообщение с другими странами, гражданам начали поступать звонки от мошенников с предложением вернуть деньги за отмененные рейсы. В разговоре аферисты представляются сотрудниками авиакомпаний и пытаются вытянуть данные банковской карты. Жертве объясняют, что такая информация нужна для возврата потраченных туристом средств. По такой же схеме злоумышленники могут действовать и от имени страховых компаний.

Эксперты туриндустрии напоминают, что по вопросам возврата билетов пассажиры должны самостоятельно обращаться туда, где приобрели их. Например, перезвонить в авиакомпанию. Если билет приобретен в "пакете", то необходимо обратиться к турагенту.



Вам пишет ВОЗ или ООН

На фоне ситуации с коронавирусом пользователям стали приходить необычные электронные письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них содержится подробная инструкция с мерами по предупреждению COVID-19. Открывая ссылку, человек попадает на мошеннический сайт, где ему предлагают ввести личные данные, впоследствии попадающие к злоумышленникам.

К слову сказать, аферисты могут прикрываться не только именем ВОЗ, но также ООН, МВФ и даже МКС. Специалисты настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные письма и тем более не переходить из них по ссылкам.



Скинемся всем миром

Еще один мошеннический трюк – рассылка писем, в которых россиян призывают присоединиться к мировым акциям по сбору денег для разработки вакцины против коронавируса, поддержки заболевших и даже для спасения экономики всего мира. Причем злоумышленников интересует не столько сумма пожертвования, сколько банковские данные, которые добросердечный гражданин вводит для перечисления средств.



У вашего родственника COVID-19

Схема такого жульничества проста: жертве поступает звонок от псевдоврача инфекционного отделения или "сотрудника" Роспотребнадзора. Человеку сообщают, что его родственника госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Затем предлагают перевести средства на счет медицинского учреждения якобы на лечение пациента, а также для улучшения условий содержания больного. Эксперты советуют не паниковать в такой ситуации, а самостоятельно набрать родным, чтобы удостовериться, все ли в порядке.



Небезопасная "удаленка"

Пользуясь тем, что некоторые организации перевели сотрудников на удаленную работу, аферисты стали рассылать людям письма от имени корпоративной техподдержки, госорганов и банков. В них человека уведомляют о смене режима, а также предлагают воспользоваться ссылкой для подключения к служебным ресурсам. Таким образом мошенники собирают учетные данные работников, после чего атакуют информационные системы организаций.

Кроме того, в интернете появилось более тысячи доменов с названием сервиса видеосвязи Zoom. Из них только за последние семь дней были зарегистрированы 25%. Мошеннические платформы также могут собирать персональные данные.



Продаем дефицит

Мошенники активно используют продажу дефицитных товаров как способ заполучить данные банковских карт людей. В ход идут маски, антисептики, различные средства гигиены, которые рекомендуются для защиты от коронавирусной инфекции. Так, оформив покупку, сведения отправляются прямиком к злоумышленникам.

Именно поэтому эксперты советуют заниматься онлайн-шопингом только на проверенных площадках, например официальных сайтах магазинов, при этом никогда не переводить за товар деньги заранее и не сохранять данные своей карты.



Пройдите тест

Мошенники под видом волонтеров обкрадывают пенсионеров

Злоумышленники играют на нервах впечатлительных граждан, предлагая купить тест на коронавирус или даже вакцину, которую, к слову сказать, пока еще не разработали ни в одной стране мира. Цена вопроса может доходить до 15 тысяч рублей. Вместе с тем анализ на коронавирус пациентам в России назначает лечащий врач при подозрении на COVID-19. Тест также можно сдать самостоятельно в коммерческих лабораториях.

Другой вариант этой схемы: жертву уверяют, что она якобы находилась в контакте с инфицированным COVID-19 пациентом, поэтому к ней уже выехали специально обученные сотрудники для проведения анализа. "Процедуру" аферисты оценивают в 5 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники бесследно исчезают.



Еще одна уловка, которой они пользуются, – звонок от имени медработника, сообщающего "плохие новости" по поводу результатов анализов. Человеку советуют приобрести дорогостоящие лекарства, которые на деле оказываются обычными пищевыми добавками.

Для тех, кто больше верит в эзотерику, нежели чем в медицину, также есть объявления по продаже магических амулетов, заговоренных браслетов и других оберегов. После таких интернет-покупок пользователь может лишиться не только денег, потраченных на "защиту", но еще и сбережений, если жулики получат доступ к банковской карте.



Соболева Илона