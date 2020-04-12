Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровой пропуск мошенниках

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Мошенники, предлагающие москвичам цифровые пропуска для передвижения по городу, появились в Telegram и соцсетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий.

Там предупредили, что в Telegram был запущен бот, который якобы может оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления, в том числе паспортные. Такие же предложения появляются в социальных сетях.

Министр правительства столицы Алексей Немерюк ранее призвал жителей не приобретать цифровые пропуска за деньги. Он подчеркнул, что они доступны бесплатно.

Пропуска вводят с 15 апреля, оформить их можно с 13 апреля. Есть три варианта получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.

Пропуск в электронном виде – специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код обеспечит быструю проверку информации.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях. Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения. Пропуск не требуется детям младше 14 лет.