Носят бейдж и не заходят в квартиру: как отличить волонтера от мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Узнать столичных волонтеров можно при специальном бейдже. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для оказания поддержки пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями, которые соблюдают режим самоизоляции, задействованы все социальные службы, в том числе и волонтеры, которые помогут с доставкой продуктов и необходимых лекарств.

Работа волонтеров начинается с прохождения инструктажа. Их обучили всему необходимому при общении с изолированными гражданами, в том числе рассказали о правилах бесконтактной передачи продуктов и правильного использования масок.

При себе каждый волонтер имеет специальный бейдж и паспорт РФ, которые они предоставляют для своей идентификации. Все социальные сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Горожанам также следует знать, что волонтеры не заходят в дом/квартиру и знают номер заявки благополучателя. Этот номер они сообщают в начале своего визита.

Чтобы подтвердить личность социального волонтера можно позвонить по телефонам +7 (495) 633-63-83 или +7 (999) 898-16-18. Оператору нужно будет назвать фамилию, имя и отчество волонтера, он проверит его по базе.

Для получения бесплатной помощи жителям столицы старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно позвонить по следующим телефонам: +7 (800) 200-34-11 или +7 (495) 633-63-83.



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В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.

