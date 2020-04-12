Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр правительства Москвы Алексей Немерюк призвал жителей столицы не приобретать цифровые пропуска за деньги.
Он подчеркнул, что пропуска можно получить бесплатно, оставив заявку на портале mos.ru, по СМС или телефону, передает News.ru.
"Если кто-то предлагает что-то где-то купить, оформить, все это бред, брехня, и на это не надо обращать внимание", – сказал он в эфире программы "Соловьев Live".
11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
В Москве введут специальные пропуска для поездок
Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Получить пропуск можно тремя способами: отправить заявку на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.
Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.
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