МЧС и Росгвардия смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧС

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором разъясняются полномочия органов по наказанию лиц, нарушивших правила поведения при чрезвычайной ситуации.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, право наказывать нарушителей во время режима ЧС утвердили за МЧС России и Росгвардией.

Сотрудники указанных ведомств могут составлять протоколы, которые фиксируют административное правонарушение в соответствии со статьей 20.61 КоАП.

8 апреля Мишустин утвердил соглашение между правительством Москвы и МВД России. Оно передавало часть полномочий по составлению протоколов по поводу нарушения общественного порядка и безопасности представителям правоохранительных органов.

Са 2 апреля в Москве действует система штрафов за нарушение режима самоизоляции. Согласно ей, минимальное взыскание за проступок составляет 4 тысячи рублей, в случае рецидива – 5 тысяч рублей.

В столице в настоящий момент ежедневно фиксируются такие нарушения. Так, 10 апреля московские суды рассмотрели пять дел, касающихся несоблюдения режима самоизоляции. Всем фигурантам назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Девять взысканий получили нарушители 9 апреля.

Кроме того, по состоянию на 12 апреля в Москве составили более 1,3 тысячи протоколов в отношении тех, кто не соблюдает предписанную социальную дистанцию.