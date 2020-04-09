Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Коптевский суд признал виновным жителя Московской области, который находился в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы.

Преображенский суд признал виновной гражданку, находящуюся без оснований на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания, и при этом сорвала оградительную ленту. Щербинский суд рассмотрел семь подобных материалов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволяет штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Соглашение передает МВД России часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.

С 2 апреля в столице действует закон, который налагает штраф за нарушение режима самоизоляции.

С 30 марта на москвичей наложили ограничения в передвижении по городу. Они могут выходить из квартиры лишь в экстренных случаях, прописанных в документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. Впоследствии Собянин обязал обеспечить соцдистанцирование на предприятиях.

Мэр полагает, что соблюдение режима самоизоляции позволит сгладить пики заражения коронавирусом в Москве, а также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. В то же время уже десять больниц переоборудовали в столице для диагностики и лечения коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.