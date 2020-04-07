Как живет Москва в режиме самоизоляции

Какие правила самоизоляции действуют в Москве

Корреспондент телеканала Москва 24 Мария Валиева рассказала об обстановке в столице в условиях ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

В районе Остоженки и Гоголевского бульвара, где находится станция метро "Кропоткинская", людей совсем мало. Нарушителей не было: люди едут на работу или с работы. Они и поделились с Москвой 24 своими планами.

Одна жительница города рассказала, что работает в больнице санитаркой и направляется домой. Другая девушка раз в неделю обязана появляться в офисе, чтобы разбирать бумажные письма, в основном же она работает из дома.

"Отлично, пусто, хорошо. Нет никаких заторов, ничего, народу мало. Я с работы иду домой", – поделилась москвичка. По словам женщины, она уборщица в медицинском учреждении и ходит на работу не каждый день.

Другая девушка рассказала, что работает в пожарно-спасательном центре города Москвы. "Как же людей спасать дистанционно?" – спросила она.

В настоящее время в столице на дорогах мало машин, общественный транспорт продолжает ездить, однако пассажиров там почти нет. Внутри автобусов и метро есть таблички, призывающие соблюдать дистанцию.

Корреспондент телеканала отметила, что с ней в вагоне подземки ехали четыре человека. Еще одна жительница города сообщила, что с ней находились десять человек и все они соблюдали необходимую дистанцию. Сама девушка отправлялась на работу.

Другая женщина уточнила, что в вагоне было 10–20 человек. Люди рассаживаются по одному на длинный ряд, объяснила она.

Согласно указу мэра Москвы, жителям столицы из дома можно выходить только в супермаркет, аптеку, на прогулку с домашними животными или при необходимости вынести бытовой мусор. Если определенных товаров нет в ближайшем магазине, то можно воспользоваться личным или общественным транспортом, такси или каршерингом.

На дачу отправиться тоже можно, желательно там самоизиолироваться. Пропуска с QR-кодами в ближайшее время в Москве вводить не будут. В случае использования личного транспорта инспекторы ДПС могут поинтересоваться целью поездки.

Тем, кто вернулся из-за рубежа, нельзя покидать свои квартиры. То же касается контактировавших с заразившимися коронавируса и тех, кто лечится от него на дому.

За нарушение самоизоляции грозит штраф от четырех тысяч рублей, при повторном – пять тысяч. Для должностных лиц, которые продолжают оказывать определенные услуги, – от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц – от 200 тысяч.

За последние сутки в России выявлено 1154 случая заражения COVID-19, из них 697 приходится на Москву. 7497 человек заболели на территории РФ.

185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. Всего в РФ провели 795 тысяч тестов на COVID-19. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.