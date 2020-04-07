В России 185 тыс человек остается под наблюдением из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В РФ 185 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирпус. Специалисты провели более 795 тысяч тестов на выявление COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением остаются 185 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование.