Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на COVID-19 на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому.
Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем возможность распространят на все российские регионы.
Как сообщается на сайте ведомства, это позволит выявить болезнь на ранней стадии. Сдать анализ можно по желанию и без назначения врача. Использоваться будет высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.
Столичные власти ранее заключили соглашение с частной лабораторией "Гемотест" для проведения тестов на коронавирус. Изучаются варианты сотрудничества и с другими частными лабораториями. Сейчас в Москве проводят свыше 10 тысяч исследований на COVID-19 в сутки.
В России делается 36 тысяч анализов в сутки. В стране их организуют 95 лабораторий.
18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.
11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
В России зафиксировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выявлено 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.
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