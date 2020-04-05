Изоляция поможет сгладить пики заражения коронавирусом в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Добросовестное соблюдение режима самоизоляции жителями столицы позволит сгладить пики распространения коронавируса и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.

Для этого, по его словам, нужно добросовестно выдержать уровень социальной дистанцированности, дистанционной работы, уменьшить нагрузку на контакты, которые способствуют передаче инфекции.

"Мы сделаем большое дело с точки зрения сглаживания пиков, нормальной работы здравоохранения", – отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что Москва находится в самой высокой группе риска по коронавиурсу. В связи с этим принимаются жесткие решения для предотвращения распространения инфекции.

В столице зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией. Мэр пояснил, что речь идет о почти 20 тысячах койках в региональных, федеральных и частных клиниках.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано. Пока же штрафы не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе еще не введена.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

В России зафиксировано 4731 заболевших, вылечился 333 человека, скончались 43 человека.