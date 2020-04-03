В Депздраве уточнили объем запасов аппаратов ИВЛ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном департаменте здравоохранения рассказали о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве.

По словам начальника управления делами и координации Депздрава Евгения Никонова, объем запасов аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательного оборудования в столице достаточно большой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Спасокукоцкого готовы принять реанимационных больных COVID-19. В медучреждении имеется все необходимое оборудование и 32 дополнительных койки со всеми необходимыми медицинскими газами.

Также известно, что в Москве начали разрабатывать новейшие аппараты ИВЛ, поскольку мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в десять раз превысил существующее предложение.