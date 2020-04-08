Десять больниц переоборудовали для диагностики коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
10 городских больниц и 9 лабораторий для диагностирования коронавируса и лечения пациентов с инфекцией переоборудовали в столице. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Уже подготовили помещения для размещения девяти новых городских лабораторий для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. В 10 больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, еще в 25 эти работы продолжаются", – цитирует его Агентство "Москва".
Бирюков рассказал, что здания перепланируют, палаты и лифты отремонтируют. Для получения дополнительных мощностей проводят работы на внутренних и внешних инженерных сетях, прокладываются трубопроводы кислородоснабжения для подачи медицинских газов.
Обустраиваются помещения для реанимационных отделений, оборудуются санпропускники, устанавливаются системы вентиляции и кондиционирования, пандусы для подъезда машин скорой помощи и пункты дезинфекции для них. При необходимости в учреждениях появятся резервные источники питания.
Бирюков подчеркнул, что работы идут круглосуточно высокими темпами. В них задействовано более 2 тысяч человек, привлечены три проектных института и 16 строительных организаций. Завершить работы планируется в апреле.
6 апреля Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар, развернутый на базе лечебных отделений Госпиталя ветеранов войн № 3. Около 2 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом будет развернуто на базе клиники МГМУ имени Сеченова.
В поселении Вороновском в кратчайшие сроки завершится строительство новой инфекционной больницы на 500 коек. При необходимости в городе могут развернуть до 20 тысяч коек для госпитализации заболевших COVID-19.
В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.
180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.
РФ выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, добавила она.
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