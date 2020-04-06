На базе МГМУ им Сеченова создадут 2000 мест для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 2 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом будет развернуто на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе открытия вместе министром здравоохранения России Михаилом Мурашко стационара на улице Погодинской.

"Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно разворачивали городскую сеть – городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателя правительства РФ, мы вместе с министром здравоохранения отработали систему оказания содействия городу за счет федеральных клиник. Они активно включились, и вот один из самых мощных центров, который будет насчитывать около 2 тысяч коек, в итоге сегодня первая очередь открывается", – сказал мэр столицы.

Коронавирусные госпитали развернутся на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ имени Сеченова. В рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек, в том числе 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2, 300 коек – на базе клинической больницы № 4.

Для приема больных с коронавирусом корпус имени Василенко на Погодинской улице укомплектовали аппаратами ИВЛ. 138 коек обеспечили кислородом.

Развернуто 12 коек реанимации и интенсивной терапии, установлен компьютерный томограф, являющийся наиболее эффективным инструментом диагностики пневмонии. Для предотвращения распространения инфекции разграничены "чистые" и "грязные" зоны, установлены санпропускники (шлюзы).

К 13 апреля на базе Сеченовского университета планируется развернуть еще 1300 коек, в том числе

500 коек в университетской клинической больнице № 3, 800 коек – в университетской клинической больнице № 1.

В городские поликлиники в качестве участковых терапевтов пришли работать 167 ординаторов, имеющих дипломы Сеченовского университета по специальностям "лечебное дело" и "педиатрия".

Всего же в московских поликлиниках сейчас работают 730 ординаторов медицинских вузов.

Все ординаторы имеют сертификат, подтверждающий сдачу допускного экзамена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала, а также прошли первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами.

Перед началом работы они освоили систему ЕМИАС и прошли подробный инструктаж по оказанию помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Более 100 студентов Сеченовского университета в качестве волонтеров участвуют в оказании адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, а также помогают медицинскому персоналу в больницах города Москвы.

В настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 13 федеральных, городских и частных стационарах.

В четырех городских стационарах функционируют специализированные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией.

Также с 6 апреля после ремонта вводятся дополнительные койки в ИКБ № 1, а также разворачиваются коронавирусные отделения еще в 15 стационарах.

В поселении Вороновском (ТиНАО) в кратчайшие сроки завершится строительство новой инфекционной больницы на 500 коек. При необходимости в городе могут развернуть до 20 тысяч коек для госпитализации заболевших COVID-19.

Ранее в Стройкомплексе столицы создали оперативный штаб по строительству инфекционного центра. В него вошли представители всех служб и ведомств, которые работают над строительством инфекционного центра. Строительство ведется в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.