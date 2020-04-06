Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В понедельник, 6 апреля, Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар, развернутый на базе лечебных отделений Госпиталя ветеранов войн № 3, который находится на Стартовой улице.

"Сегодня, помимо обычных больниц, клиник, переводится на борьбу с коронавирусом наш госпиталь для ветеранов войн. Это учреждение, специально созданное для того, чтобы здесь лечились пожилые люди. Известно, коронавирус представляет большую опасность для людей пожилого возраста. Коллектив принял такое решение, мы с ним согласились, что госпиталь в этот непростой период будет работать с больными коронавирусом. В первую очередь с ветеранами и пожилыми людьми, так, чтобы они чувствовали себя в хорошем окружении, с профессиональной помощью, в кругу людей, которые всегда занимались этой категорией, всегда умели оказывать квалифицированную помощь нашим ветеранам. Это важный участок, важное направление, важный госпиталь, который, я уверен, спасет жизни многих людей", – сказал мэр.

Собянин поблагодарил коллектив и отметил, что город будет помогать с обеспечением всем необходимым.

В ближайшее время стационар, рассчитанный на 680 коек и 30 коек реанимации, будет принимать пациентов старшего возраста с подозрением на коронавирус либо с подтвержденным диагнозом. При необходимости число коек в стационаре может быть увеличено.

Для того чтобы больница могла принимать пациентов с коронавирусом и подозрением на него, специалисты провели ремонт в лечебных корпусах № 1, 3, 5, 12 с перепланировкой помещений в палаты, что позволило увеличить коечный фонд.

Также там были установлены новые санпропускники (шлюзы), препятствующие распространению вируса. Зоны были разграничены на "чистые" и "грязные". Для персонала больницы установили душевые кабины.



В стационаре переоснащены 533 палаты, работы в остальных планируют завершить в ближайшее время. Уже подключено 29 аппаратов ИВЛ. В здании предусмотрены раздельные входы для приема и выписки больных.

Для лечения поступивших больных закуплено нужное количество медикаментов, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

В палатах есть санузлы с туалетом, душем и раковиной, а также современная система обеззараживания помещений. Для пациентов предусмотрено 5-разовое питание.

27 марта Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им Филатова. В работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус было занято около 2 тысяч человек.

Стационар располагает тремя корпусами с отделениями на 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450), в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек). В наличии имеется 146 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО. Высокотехнологичные отделения – эндоскопическое, лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, КТ, МРТ и рентген, операционные – обеспечат высокое качество оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.