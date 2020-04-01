Персонал больницы имени Филатова прошел обучение по работе в условиях COVID-19

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Весь персонал городской клинической больницы № 15 имени Филатова прошел обучение по работе в условиях коронавирусной инфекции. С 27 марта медорганизация начала прием пациентов с подозрением на COVID-19, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Одна из ключевых составляющих нашей работы – это эпидемиологическая безопасность всего коллектива. Маршрут медиков, который мы по несколько раз в день проходили вместе с персоналом, продуман до мелочей", – заявил главный врач больницы Валерий Вечорко.

Отмечается, что персонал прослушал тренинги и семинары. В зонах переодевания работников разместили видеоинструкции о правильном надевании защитного костюма.

Для работников больницы были закуплены рации и мобильные телефоны. Также было принято решение об использовании специального средства для очков от их запотевания. Помимо этого, были созданы летучие бригады дезинфекторов.

"В клинике есть все необходимое оборудование для оказания специализированной помощи. Корпуса разделены на "грязные" и "чистые" зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. Создан безопасный шлюз для входа и выхода из здания с четким разграничением зон, что гарантирует безопасность пациентов и персонала", – добавил главврач.

Также сообщается, что в больнице по максимуму ограничены личные контакты между персоналом. Необходимой информацией работники обмениваются с помощью электронной системы.

Ранее стало известно о том, что пациентов с коронавирусом начнут принимать в ГКБ имени Спасокукоцкого. Лечебный корпус № 6 планируется открыть 13 апреля.