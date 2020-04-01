В Минздраве оценили готовность регионов к коронавирусу

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Заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба оценивает готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что во всех регионах созданы телемедецинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по борьбе с коронавирусом и по оказанию помощи инфицированным.

Замминистра здравоохранения добавил, что в Москве функционируют два федеральных консультационных центра, их работа осуществляется в круглосуточном режиме.

В городе также проводится масштабная работа по перепрофилированию федеральных учреждений Минздрава, других ведомств, частных учреждений. Предполагается создание 5,5 тысячи коек для лечения пациентов с выявленным коронавирусом.

Уйба сообщил, что 70% процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой. До конца мая в больницы дополнительно доставят свыше восьми тысяч аппаратов ИВЛ.

Минздравом РФ также было обучено в оперативном порядке более 500 тысяч врачей. Специалисты провели инструктажи по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

"Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность", – заключил Уйба.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

