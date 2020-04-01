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Общество

17:18

Два федеральных центра в Москве проводят консультации по лечению коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве развернуты два федеральных консультационных центра для консультаций по лечению больных коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По словам замминистра здравоохранения России Владимира Уйбы, центры работают в круглосуточном режиме и дают рекомендации врачам из регионов по сложным случаям.

Также в Москве проводится большая работа по перепрофилированию учреждений. Привлечены как федеральные учреждения Минздрава и других ведомств, так и частные учреждения.

"Речь идет о более чем 5,5 тысячи коек, которые либо уже перепрофилированы, либо находятся в высокой степени готовности", – отметил Уйба.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что 1,4 триллиона рублей зарезервировали на борьбу с угрозой распространения коронавируса и антикризисные меры.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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