ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом

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Фото: vk.com/mossobyanin
Лечебный корпус № 6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого для госпитализации пациентов с коронавирусом планируется открыть 13 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в клинике.
"В соответствии с поручением президента, здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень сложная, тяжелая, непростая. Тысячи людей работают на объектах. Один из таких объектов – это больница Спасокукоцкого", – сказал Собянин.
По словам главного врача клиники Алексея Погонина, сейчас корпуса готовы на 60%. Все работы планируют завершить к 13 апреля, в этот день больница должна принять новых пациентов с коронавирусом.
В больнице имени Спасокукоцкого сейчас проводят работы по увеличению количества палат, число коек после увеличения составит 328 с возможностью расширения до 450, также разворачиваются 24 реанимационные койки.
В корпусе оборудуют компьютерный томограф для диагностики пневмонии, для проведения ИВЛ пациентам в реанимационные залы и палаты интенсивной терапии проводят баллоны с кислородом.
Корпуса разделяют на "чистые" и "грязные" зоны, устанавливают дополнительные шлюзы для препятствия распространения инфекции. Эпидемиологическую безопасность обеспечат изолированными боксами, раздельными входами для приема и выписки больных, также отдельный вход будет обеспечен для медперсонала.
Палаты будут оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений.
В коронавирусном стационаре ГКБ имени Спасокукоцкого будут работать 87 врачей и 135 медсестер. Оказывать помощь пациентам будут терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, инфекционисты и эпидемиологи.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
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