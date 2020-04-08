Утверждено соглашение Москвы и МВД о штрафах за нарушение самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволяет штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции.
Соответствующий документ разместили на официальном сайте правовой информации.
Соглашение передает МВД России часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.
С 2 апреля в столице действует закон, который налагает штраф за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.
С 30 марта на москвичей наложили ограничения в передвижении по городу. Они могут выходить из квартиры лишь в экстренных случаях, прописанных в документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. Впоследствии Собянин обязал обеспечить соцдистанцирование на предприятиях.
Он полагает, что соблюдение режима самоизоляции позволит сгладить пики заражения коронавирусом в Москве, а также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. В то же время уже десять больниц переоборудовали в столице для диагностики и лечения коронавируса.
В Москве за последние сутки обнаружили 660 случаев инфицирования COVID-19. Всего за прошедшие 24 часа в России заболели 1175 человек. За все время медицинских наблюдений в РФ зафиксировали 8672 случая заражения коронавирусом.
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