Роспотребнадзор провел больше миллиона тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более миллиона лабораторных тестов на коронавирус нового типа провели в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остаются 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5 841.

Повторных случаев заражения нет, уточнял Роспотребнадзор. Владимир Путин обратил внимание, что пик эпидемии еще не пройден.

Правительство РФ решило расширить круг лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус. По словам премьер-министра Михаила Мишустина , право тестировать на COVID-19 получили все заявившиеся лаборатории – как государственные, так и частные.

Россия направила свои тест-системы для выявления коронавируса более чем в 30 стран. Глава кабмина уточнил, что это прежде всего страны Евразийского экономического союза и СНГ.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья, в дальнейшем возможность распространят на все российские регионы.

С 6 апреля жители региона могут обратиться туда, чтобы сдать анализ на коронавирус по желанию, а не по медицинским показаниям. Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей.

Количество заявок на тестирование превзошло ожидания, поэтому заявки будут обрабатываться в течение 2–3 дней, рассказала глава розничного подразделения CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Лазарева. Она объяснила, что в день одна бригада может оформить 15-20 заявок, сейчас работает 50 бригад.