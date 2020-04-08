В России нет повторных случаев заражения коронавирусом – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что на сегодняшний день в России нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Попова уточнила, что за эти три месяца вирус изменяется крайне мало, что внушает надежду на то, что средства тестирования и профилактики, которые сейчас разрабатываются, в том числе вакцины, будут эффективны.
Попова отметила, что нет оснований жестко ограничивать или приостанавливать всю работу в каком-либо субъекте РФ из-за коронавируса, поскольку ситуация везде разная. Решения в соответствии с эпидемической ситуацией и в интересах экономики должны принимать главы регионов.
Она также сообщила, что в ведомстве надеются, что тест-система на выявление антител к коронавирусу будет зарегистрирована в пятницу.
В ходе совещания Владимира Путина с главами регионов Сергей Собянин заявил о необходимости внимательно следить за увеличением количества случаев внебольничной пневмонии во время пандемии коронавируса.
Мэр Москвы подчеркнул, что сейчас важно вывести в резерв все необходимое для приема потенциальных больных, поскольку, когда это понадобится, за несколько дней это сделать будет невозможно.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.
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