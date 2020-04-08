Собянин призвал внимательно следить за ростом числа случаев внебольничной пневмонии

20:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с главами регионов заявил о необходимости внимательно следить за увеличением количества случаев внебольничной пневмонии во время пандемии коронавируса.
"Что происходит в реальной жизни: ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом буквально в течение нескольких дней начинается резкий рост тяжелой пневмонии, люди с этим диагнозом начинают поступать уже даже не в поликлиники, а в больничную сеть", – заявил мэр Москвы.
Он отметил, что очень важно подготовиться именно к этой ситуации. "Для этого нужно иметь большой запас больничной сети подготовленной и зарезервированной, уже выведенной из оборота именно для борьбы с коронавирусом", – пояснил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что сейчас важно вывести в резерв все необходимое для приема потенциальных больных, поскольку, когда это понадобится, за несколько дней это сделать будет невозможно.
"Так что, Владимир Владимирович, вы абсолютно правильно дали задачу: не на бумаге, а реально вывести в резерв эти мощности, чтоб они в любой момент были готовы принимать больных", – сказал мэр.
Собянин уточнил, что "это залог того, что мы справимся с резким ростом заболеваемости этой болезни".
Также в ходе совещания мэр Москвы отметил, что на сегодняшний день четверть населения столицы продолжает передвигаться по городу. Собянин заявил, что это более-менее оптимальный баланс на данный момент.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.
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