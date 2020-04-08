Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

19:56

Четверть населения Москвы передвигается по городу – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На сегодняшний день четверть населения Москвы продолжает передвигаться по городу. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с губернаторами.

"По Москве сегодня около 3 миллионов работает, 2 миллиона выведены на дистанционную работу, порядка 2 миллионов находится в отпусках. Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по Москве только четверть населения", – отметил мэр Москвы.

По его словам, на сегодняшний день это более-менее оптимальный баланс. "Конечно, можно было бы все закрыть. Я просто боюсь, что тогда город не смог функционировать такой длительный период", – пояснил мэр.

Ранее Собянин призвал не останавливать строительство метро, дорог и жилья, несмотря на введенные в городе ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что стройка дает самый большой мультипликативный эффект, благодаря которому сохраняются миллионы рабочих мест в Москве и по всей России.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать