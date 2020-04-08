Четверть населения Москвы передвигается по городу – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На сегодняшний день четверть населения Москвы продолжает передвигаться по городу. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с губернаторами.

"По Москве сегодня около 3 миллионов работает, 2 миллиона выведены на дистанционную работу, порядка 2 миллионов находится в отпусках. Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по Москве только четверть населения", – отметил мэр Москвы.

По его словам, на сегодняшний день это более-менее оптимальный баланс. "Конечно, можно было бы все закрыть. Я просто боюсь, что тогда город не смог функционировать такой длительный период", – пояснил мэр.

Ранее Собянин призвал не останавливать строительство метро, дорог и жилья, несмотря на введенные в городе ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что стройка дает самый большой мультипликативный эффект, благодаря которому сохраняются миллионы рабочих мест в Москве и по всей России.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.

